29 gennaio 2018

Le navi della Hapag-Lloyd approderanno per la prima volta alla costa orientale dell'Africa

Da aprile un nuovo servizio collegherà Jeddah con Mombasa e Dar es Salaam

Dal prossimo aprile la compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd amplierà la portata del proprio network di servizi di linea che raggiungerà per la prima volta la costa orientale dell'Africa. Il Kenya e la Tanzania saranno infatti raggiunti dalle navi della compagnia grazie all'attivazione del nuovo servizio settimanale East Africa Service (EAS) che collegherà il porto saudita di Jeddah con il porto keniota di Mombasa e quello tanzaniano di Dar es Salaam. Sulla rotta verranno inizialmente impiegate quattro portacontainer della capacità unitaria di 1.200 teu.

Hapag-Lloyd ha specificato che l'EAS servirà anche Uganda, Sudan del Sud, Ruanda, Burundi, Repubblica del Congo, Malawi e Zambia che attraverso il nuovo servizio avranno accesso diretto ai mercati mondiali.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec