30 gennaio 2018

Nuovo servizio groupage Italia-Germania della Rhenus Logistics

Collega Milano con Hannover e Amburgo

La società logistica tedesca Rhenus Logistics, attraverso il proprio ufficio di Milano, ha attivato un nuovo servizio groupage tra Milano e la Germania settentrionale realizzato in collaborazione con le tedesche BurSped e Köster & Hapke, entrambe parte del network di trasporti groupage CargoLine di cui BurSped è anche azionista.

Il nuovo servizio Italia-Germania, dedicato sia all'import che all'export in entrambe le direzioni, trasporta principalmente prodotti industriali, ma è offerto anche il trasporto di merci pericolose. La linea prevede due partenze alla settimana tra Milano e Hannover e quattro partenze settimanali tra Milano e Amburgo, a cui si aggiunge l'offerta di partenze giornaliere con trasporto intermodale.







