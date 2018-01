30 gennaio 2018

Gulf Navigation è in trattative per acquisire una quota di maggioranza nella Atlantic Navigation Holdings

La compagnia ha una flotta di 25 navi

La Gulf Navigation Holding (GNH) di Dubai ha reso noto di essere in trattative per acquisire una quota di maggioranza nella Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Ltd., società quotata alla Borsa di Singapore che opera attività marittime e navalmeccaniche a servizio dell'industria offshore. L'azienda ha sede a Singapore e la sua filiale Atlantic Maritime Group FZE ha sede a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, nazione in cui Atlantic Navigation Holdings è stata costituita nel 1997 con il nome Atlantic Marine Services e sede a Dubai.

Attualmente Atlantic Navigation Holdings ha una flotta di 25 navi, di cui 17 di intera proprietà, due in comproprietà e sei a noleggio o in gestione, tra cui unità AHT, AHTS, chiatte, rimorchiatori e navi appoggio. Inoltre la società ha in corso ordini per l'acquisizione di sette nuove Offshore Supply Vessel. Tra le altre proprietà dell'azienda figura una quota del 50% di un consorzio che, con la Middle East National Oil Company (NOC), realizzerà un progetto del valore di 45 milioni di dollari per lo smantellamento di strutture di un giacimento petrolifero abbandonato nei pressi di Abu Dhabi.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec