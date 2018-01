30 gennaio 2018

DB Cargo accresce al 60% la propria partecipazione nella Trans-Eurasia Logistics

La joint venture con la russa RZD gestisce trasporti ferroviari lungo la Nuova Via della Seta

La società ferroviaria merci tedesca DB Cargo del gruppo Deutsche Bahn ha reso noto che sta aumentando al 60% la propria partecipazione nella Trans-Eurasia Logistics (TEL), società costituita nel 2008 che è una joint venture tra il gruppo ferroviario tedesco e quello russo Russian Railways (RZD) ed è operativa nei trasporti ferroviari tra l'Europa, la Russia e l'Asia lungo la Nuova Via della Seta.

Sottolineando che l'accrescimento del ruolo della DB Cargo nella TEL offre buone opportunità di sviluppare i traffici da e per l'Asia, il senior vice president “Corridor Development China/New Silk Road” della società tedesca, Carsten Hinne, ha ricordato che attualmente Trans-Eurasia Logistics gestisce da dieci a 15 rotazioni settimanali sulla direttrice per l'Asia. «Non ritengo irraggiungibile - ha specificato il direttore commerciale di DB Cargo, Raimund Stüer - il raddoppio del traffico nell'arco dei prossimi due o tre anni», riferendosi in particolare all'aumento della domanda proveniente da vari settori economici tra cui quello dell'industria automobilistica.







