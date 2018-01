31 gennaio 2018

Nel quarto trimestre del 2017 i nuovi ordini acquisiti da Wärstilä sono cresciuti del +14%

Incremento del +42% nel settore Marine. Calo dei risultati economici trimestrali

Nel 2017 i nuovi ordini acquisiti dal gruppo finlandese Wärstilä Corporation, che realizza sistemi per la generazione di energia sia per il settore marino che terrestre, sono ammontati ad un valore complessivo di 5,64 miliardi di euro, in crescita del +15% rispetto a 4,93 miliardi di euro nell'anno precedente. Il valore dell'orderbook al 31 dicembre scorso era pari a 5,06 miliardi di euro, con un +8% sul 31 dicembre 2016.

Lo scorso anno il fatturato dell'azienda è salito del +3% attestandosi a 4,92 miliardi di euro. In rialzo anche l'utile operativo con 552 milioni di euro (+4%), l'utile ante imposte con 506 milioni di euro (+6%) e l'utile netto con 385 milioni di euro (+8%).

Nel solo segmento delle soluzioni per il settore marittimo i nuovi ordini incamerati dal gruppo hanno totalizzato 1,48 miliardi di euro (di cui il 31% nel comparto delle navi da crociera e dei traghetti), con una progressione del +15% sul 2016, e al 31 dicembre 2017 il valore del portafoglio ordini della divisione era pari a 2,02 miliardi di euro, cifra analoga a quella del 31 dicembre 2016. Lo scorso anno i ricavi della divisione hanno accusato una flessione del -22% scendendo a quasi 1,31 miliardi di euro.

Nel solo quarto trimestre del 2017 i ricavi del gruppo Wärstilä Corporation sono ammontati a 1,44 miliardi di euro, con un calo del -7% sul corrispondente periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è risultato pari a 225 milioni di euro (-3%), l'utile ante imposte a 215 milioni di euro (-5%) e l'utile netto a 167 milioni di euro (-3%). La sola divisione Marine Solutions ha registrato ricavi pari a 366 milioni di euro (-28%).

Nel trimestre ottobre-dicembre dello scorso anno i nuovi ordini acquisiti dal gruppo sono stati pari a 1,51 miliardi di euro (+14%), di cui 366 milioni di euro per la sola divisione Marine Solutions (+42%).





