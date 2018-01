31 gennaio 2018

Prima riunione dell'anno del Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberata una proroga fino al 31 marzo dei tempi di consegna del piano di sviluppo ed efficientamento della Culmv

Oggi si è riunito il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che ha deliberato di concedere una proroga fino al prossimo 31 marzo dei tempi di consegna del piano di sviluppo ed efficientamento della compagnia portuale genovese Culmv in modo tale da consentire agli uffici di concludere la relativa 'istruttoria entro il 30 aprile. La proroga è stata decisa alla luce delle novità introdotte a livello normativo a fine 2017 riguardanti il lavoro portuale e davanti alle criticità occupazionali della Compagnia Pietro Chiesa , nonché di fronte all'istanza della Culmv di ammettere 53 lavoratori interinali allo status di “soci speciali”.

Inoltre il Comitato, relativamente al “procedimento ricognitorio degli assetti concessori facenti capo a Centro Servizi Derna S.r.l. e all'A.T.I. “Messina San Giorgio”, ha espresso parere favorevole alla distribuzione delle aree del comprensorio che riporta in capo a CSD un'area di circa 16.500 metri quadri a nord di Ponte Canepa in coerenza con atti già deliberati dall'ex Autorità Portuale di Genova.

Infine è stato approvato il Piano triennale Anticorruzione, così come disposto da Anac, che indica le possibili azioni per prevenire il rischio corruzione essenzialmente attraverso l'innalzamento del livello di trasparenza delle procedure e con una ulteriore digitalizzazione di atti e documenti.



