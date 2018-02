01 febbraio 2018

Nel 2017 è stato registrato un consistente aumento (+9,0%) della domanda di trasporto aereo delle merci

La capacità offerta è cresciuta del +3,6%

Nel 2017 la domanda di trasporto delle merci per via aerea è aumentato del +9%, la crescita più consistente dal 2010. Lo ha reso noto l'International Air Transport Association (IATA) presentando il proprio rapporto annuale 2017 sulle prestazioni del trasporto aereo mondiale. L'associazione ha specificato che la domanda, misurata in tonnellate di merci trasportate per chilometro (FTK), è cresciuta del +9,0%, un rialzo più che doppio rispetto a quello del +3,6% registrato nel 2016.

Lo scorso anno la capacità di carico, misurata in AFTK (tonnellate di merce offerta per chilometri percorsi), è aumentata del +3,0%, che è la percentuale di crescita più contenuta dal 2012. La IATA ha evidenziato che il tasso di aumento della domanda è è risultato pari a tre volte quello di crescita della capacità.

Inoltre l'associazione ha sottolineato che nel 2017 l'incremento della domanda di trasporto aereo delle merci è stato doppio rispetto alla crescita degli scambi commerciali mondiali (+4,3%). «L'industria del trasporto aereo - ha commentato l'amministratore delegato della IATA, Alexandre de Juniac - continua ad essere un business duro e competitivo, ma l'evoluzione nel 2017 è stata la più positiva da molto tempo».

«Le prospettive per il 2018 - ha aggiunto de Juniac - sono ottimistiche. La fiducia dei consumatori è crescente e stiamo assistendo ad un notevole aumento nell'e-commerce internazionale e al trasporto di prodotti deperibili e sensibili alla temperatura, come i prodotti farmaceutici. In generale, anche se il ritmo di crescita dovrebbe essere inferiore rispetto allo straordinario +9,0% raggiunto quest'anno, tuttavia ci attendiamo un aumento molto sostenuto pari al +4,5% dell'aumento della domanda nel 2018».

Relativamente all'evoluzione del trasporto aeromerci nelle diverse regioni mondiali, la IATA ha spiegato che nel 2017 nella regione Asia-Pacifico la domanda in FTK è aumentata del +7,8% e la capacità è aumentata del +1,3%. In Nord America la domanda è cresciuta del +7,9% e la capacità del +1,6%. In Europa la domanda è aumentata del +11,8%, che è il maggiore incremento in tutte le regioni ad eccezione dell'Africa, e la capacità nella regione è aumentata del +5,9%. In Medio Oriente la domanda è aumentata del +8,1% e la capacità del +2,6%. In America Latina, per la prima volta da due anni, la domanda è salita del +5,7% e la capacità è aumentata del +3,1%. In Africa il rialzo della domanda si è attestato al +24,8%, che è il più elevato tasso di crescita di tutte le regioni, e la capacità è aumentata del +9,9%.



Genova - ITALIA

e-mail