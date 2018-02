1 febbraio 2018

Tre milioni di euro all'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale per finanziare i progetti di fattibilità di opere prioritarie

Saranno utilizzati per la progettazione della viabilità di cintura (Livorno) e del 2° lotto della SS398 (Piombino)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale avrà a disposizione tre milioni di euro per finanziare i progetti di fattibilità di opere ritenute prioritarie. Lo ha reso noto l'ente toscano specificando di averne avuto comunicazione dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, in occasione dell'ultima conferenza dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale svoltasi a Roma due giorni fa. Le risorse complessive, pari a 30 milioni per il triennio, provengono dal fondo per la progettazione di fattibilità tecnico economica delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui all'art. 202 del nuovo codice degli appalti, e sono state ripartite dal Ministero sulla base di un'attenta analisi delle proposte degli interventi avanzate dalle AdSP.

«Non possiamo che essere soddisfatti - ha commentato il presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini - la fiducia accordataci dal MIT testimonia della solidità della nostra programmazione infrastrutturale, che si ispira alle scelte strategiche delineate dai principali strumenti di pianificazione, condivise dalla conferenza nazionale dei presidenti delle AdSP».

La dotazione dell'Authority del Mar Tirreno Settentrionale segue, per consistenza della cifra, quelle assegnate all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e quella del Mar Tirreno Centrale, promotori entrambi di due importanti progetti speciali.

I primi progetti avviati dall'Autorità di Sistema dell'Alto Tirreno saranno quelli relativi al riassetto della viabilità di cintura dell'area portuale di Livorno e il 2° lotto del prolungamento della SS398 a Piombino, da Gagno a Poggio Batteria.



