1 febbraio 2018

Confitarma sollecita le banche ad una maggiore riflessione prima di cedere il proprio credito nei confronti di armatori

Mattioli: è anche nell'interesse delle stesse banche confermare la strategicità del ruolo dell'armatore e del management

Nel corso della periodica riunione del “Tavolo Tecnico ABI-Confitarma-Banche” svoltasi ieri a Roma presso la sede dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), il presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), Mario Mattioli, ha evidenziato come sia anche nell'interesse delle stesse banche confermare la strategicità del ruolo dell'armatore e del management quale miglior soggetto deputato a tutelare il valore delle impresa e degli asset nelle fasi critiche della ristrutturazione finanziaria, e di conseguenza di come, a volte, sia opportuno fare riflessioni profonde da parte delle stesse banche prima di procedere alla cessione del proprio credito al fine di meglio preservare tale valore.

Nel corso dell'incontro Fabrizio Vettosi, consigliere di Confetra con delega sulla materia finanziaria, ha illustrato l'esito del lavoro sviluppato unitamente ad ABI e all'associazione armatoriale europea ECSA per evitare modifiche alle regole di Basilea che possano comportare conseguenze negative per il finanziamento del comparto dello shipping. Ha riferito, inoltre, in merito al progetto di intervenire nella fase di implementazione dell'Accordo di Basilea a livello europeo per ottenere possibili miglioramenti del quadro regolamentare relativo alle esposizioni nel comparto dello shipping. Infine, ricollegandosi a quanto affermato dal presidente Mattioli, ha sollecitato una maggiore flessibilità e rapidità nella negoziazione dei piani di ristrutturazione per renderli più adattabili al contesto shipping, le cui variabili sono mutabili nel tempo anche a causa di fattori casuali, esogeni ed improvvisi.



