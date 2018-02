2 febbraio 2018

Viking Line non esercita l'opzione con Xiamen Shipbuilding Industry per un secondo cruise ferry

La prima nave verrà ultimata nel 2020

La compagnia di navigazione finlandese Viking Line ha annunciato la decisione di non esercitare l'opzione concordata con il cantiere navale cinese Xiamen Shipbuilding Industry Co. (XSI) per la costruzione di un secondo traghetto, nave che avrebbe dovuto seguire quella di 63.000 tonnellate di stazza lorda che lo scorso anno la società armatoriale ha commissionato allo stabilimento cinese e che verrà presa in consegna nel 2020 ( del 23 novembre 2016 e 10 aprile 2017).

Xiamen Shipbuilding Industry è uno dei 12 cantieri navali cinesi la cui produzione è destinata principalmente all'esportazione. L'azienda è specializzata in particolare nella costruzione di Pure Car Truck Carrier (PCTC) e l'ordine della compagnia finlandese rappresenta l'ingresso del cantiere nel segmento dei cruise ferry.







