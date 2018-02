2 febbraio 2018

Avviata a Livorno la procedura di gara per la progettazione delle opere marittime e i dragaggi della Piattaforma Europa

Spedite le lettere di invito

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha reso noto oggi di aver appena spedito le lettere di invito relative alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella prima fase di attuazione della Piattaforma Europa, piano che prevede la realizzazione di una nuova imboccatura portuale con le relative opere di difesa, i dragaggi dei canali di accesso e un bacino di evoluzione, la costruzione di di un nuovo container terminal e dei collegamenti viari e ferroviari della nuova infrastruttura.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec