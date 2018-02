2 febbraio 2018

On-line i testi delle convenzioni che regolano le concessioni autostradali

Sono stati resi accessibili per la prima volta via web dal MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso disponibili per la prima volta on-line i testi degli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio e i relativi allegati che includono i documenti che stabiliscono le regole per l'aggiornamento dei pedaggi.

L'iniziativa consente l’accesso generalizzato alle informazioni di interesse pubblico sugli operatori autostradali, sull’organizzazione e sul costo del servizio, quindi - ha precisato il dicastero - anche le regole stabilite a suo tempo in base alle quali vengono riconosciuti gli aggiornamenti dei pedaggi.

Gli atti sono scaricabili alla pagina http://www.mit.gov.it/documentazione/convenzioni-regolanti-i-rapporti-tra-il-ministero-e-le-societa-concessionarie dove si trovano anche le relazioni della Direzione Generale Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali che il MIT ha iniziato a pubblicare on-line dal 2015.







