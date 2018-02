2 febbraio 2018

Nuovi collegamenti tra Europa e Azerbaijan, Iran, Turkmenistan e Kazakhstan della Hupac

Saranno realizzati in collaborazione con la società intermodale azera ADY Container

Dal prossimo 12 febbraio l'operatore elvetico di trasporto combinato Hupac, in collaborazione con la propria filiale intermodale Hupac Intermodal e con la società intermodale azera ADY Container, filiale del gruppo ferroviario azero Azerbaijan Railways CJSC, attiverà una rete di collegamenti tra l'Europa e l'Iran, l'Azerbaijan, il Turkmenistan e il Kazakhstan attraverso l'hub intermodale di Baku, in Azerbaijan, città sul Mar Caspio che è il capolinea del nuovo corridoio ferroviario Azerbaijan - Georgia - Turchia inaugurato alla fine dello scorso anno ( del 31 ottobre 2017).

Hupac ha evidenziato che la nuova rete collegherà i principali cluster industriali europei di Germania, Benelux, Italia, Polonia e Spagna con destinazioni Azerbaijan, Iran, Turkmenistan e Kazakhstan.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec