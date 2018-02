2 febbraio 2018

Accordo HMM - GS Caltex per il trasporto di petrolio grezzo dal Medio Oriente alla Corea del Sud

Contratto quinquennale del valore di circa 178 milioni di dollari

La compagnia di navigazione sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) ha siglato un accordo a lungo termine con la compagnia petrolifera privata sudcoreana GS Caltex per il trasporto marittimo di petrolio grezzo. Il contratto avrà una durata di cinque anni, dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 2024, e un valore di 190 miliardi di won (178 milioni di dollari).

In base all'intesa le navi della HMM trasporteranno complessivamente 19 milioni di tonnellate di greggio dal Medio Oriente alla Corea del Sud. Per tale attività la compagnia di navigazione prevede di impiegare due nuove Very Large Crude Carrier della portata lorda di 300mila tonnellate di cui lo scorso settembre HMM aveva già ordinato la costruzione.







