6 febbraio 2018

Alessandra Grimaldi e Franco Napp nominati vice presidenti della Commissione Navigazione a Corto Raggio di Confitarma

Andrea Garolla di Bard nominato coordinatore del Gruppo offshore, bunkeraggio e naviglio cisterniero

Alessandra Grimaldi e Franco Napp sono stati nominati vice presidenti della Commissione Navigazione a Corto Raggio della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), che è presieduta da Guido Grimaldi. La nomina è avvenuta ieri a Roma presso la sede della Confederazione durante la prima riunione della Commissione, nel corso della quale è stato anche ricostituito il Gruppo di lavoro dedicato alle problematiche del naviglio per il trasporto di passeggeri di cui è stato nominato coordinatore Aldo Negri.

Inoltre Andrea Garolla di Bard è stato nominato coordinatore del Gruppo offshore, bunkeraggio e naviglio cisterniero. Guido Grimaldi ha espressamente ringraziato Valeria Novella per il lavoro svolto come coordinatrice di questo gruppo negli ultimi anni.

Successivamente è stato fatto il punto sulle principali tematiche del comparto del trasporto marittimo a corto raggio con particolare attenzione al Marebonus, al traffico passeggeri con le isole minori e al settore cisterniero. Per quanto riguarda il settore del naviglio cisterniero, è stato esaminato il concetto di “armatore comunitario” con particolare riguardo alla nozione di controllo di una nave registrata in uno Stato membro dell’UE.

«La Commissione Navigazione a Corto Raggio - ha spiegato Guido Grimaldi - si interfaccerà con le varie istituzioni interessate mantenendo costante ed operativo il dialogo sulle tematiche che verranno via via trattate. Ciò è particolarmente importante in questa fase di rinnovamento organizzativo dei nostri interlocutori istituzionali».



