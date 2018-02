6 febbraio 2018

Total noleggerà una nuova bettolina di grande capacità per il GNL della MOL da impiegare in Nord Europa

Sarà costruita dal cantiere navale cinese Hudong-Zhonghua Shipbuilding

Total Marine Fuels Global Solutions (TMFGS), la società del gruppo petrolifero Total che si occupa della fornitura di combustibili ad uso navale, ha siglato con il gruppo armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) un contratto di noleggio a lungo termine relativo ad una nuova bettolina di elevata capacità per la fornitura di gas naturale liquefatto nei porti nordeuropei. Le due parti hanno evidenziato che, con una capacità di 18.600 metri cubi, il mezzo navale, che verrà preso in consegna nel 2020, sarà il primo in grado di erogare grandi quantità di GNL in una singola operazione di bunkeraggio.

TMFGS ha specificato che con questa nave intende rispondere alla crescente richiesta di forniture di gas naturale liquefatto nel segmento delle portacontainer, soprattutto di quelle impiegate sulle rotte Asia-Europa, e che la bettolina sarà utilizza in particolare per rifornire le nuove grandi portacontenitori con propulsione a gas naturale liquefatto della compagnia francese CMA CGM, con cui è stata siglata una specifica intesa alla fine dello scorso anno ( del 4 dicembre 2017).

La bettolina, che sarà lunga circa 135 metri, verrà costruita dal cantiere navale cinese Hudong-Zhonghua Shipbuilding e sarà gestita dalla MOL (Europe Africa) Ltd., una filiale inglese del gruppo MOL.



