7 febbraio 2018

Decisa la privatizzazione della Dredging Corporation of India

Il governo di New Delhi ha stabilito la cessione dell'intero capitale sociale

Lunedì il governo indiano ha reso nota l'intenzione di privatizzare la Dredging Corporation of India Ltd. (DCI), la società statale incaricata di eseguire i lavori di dragaggio e di manutenzione dei fondali nei porti nazionali, di ripascimento e tutela delle coste, di bonifica e di svolgere servizi di costruzione marittima.

L'esecutivo di New Delhi ha specificato che il Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) ha avuto il via libera dal governo per cedere il 100% del capitale della DCI nell'ambito di un singolo procedimento d'asta suddiviso in due fasi.

Il governo ha spiegato che la decisione di privatizzare la società ha lo scopo di consentire all'azienda di innovare le proprie tecnologie, di migliorare la capacità, di ottenere capitali da investire nel necessario acquisto di draghe ed altri mezzi e di dotare la società di manager esperti con l'obiettivo di aumentare l'efficienza.







