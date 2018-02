7 febbraio 2018

Rhenus Logistics affida la gestione della propria flotta alla Wessels Reederei

È costituiita da 15 navi di portata lorda compresa tra 1.700 e 3.000 tonnellate

Il gruppo logistico tedesco Rhenus Logistics ha affidato alla connazionale Wessels Reederei la gestione della propria flotta di 15 navi di portata lorda compresa tra 1.700 e 3.000 tonnellate che sono impiegate dalla divisione Rhenus Maritime Services (RMS) in servizi di short-sea shipping. «Confidiamo - ha spiegato l'amministratore delegato della RMS, Ralf Uebachs - che con la cooperazione delle nostre due compagnie di navigazione otterremo ulteriori benefici economici in un settore estremamente competitivo come quello della navigazione costiera».







