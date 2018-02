8 febbraio 2018

Nel quarto trimestre del 2017 i nuovi ordini acquisiti dal gruppo ABB sono cresciuti del +2%

Spiesshofer: il 2017 è stato un anno di transizione nel corso del quale abbiamo spostato il nostro centro di gravità

Nel quarto trimestre del 2017 i nuovi ordini acquisiti dal gruppo elvetico ABB, che opera nel campo dell'automazione industriale e delle reti elettriche, dei prodotti per l'elettrificazione e della robotica nei settori dell'industria, dei trasporti e delle infrastrutture, hanno registrato un incremento del +2% salendo a quasi 8,5 miliardi di dollari rispetto a meno di 8,3 miliardi di dollari nel periodo ottobre-dicembre 2016. Al 31 dicembre scorso il portafoglio ordini del gruppo risultava avere una consistenza pari a 22,4 miliardi di dollari, inferiore del -2% rispetto al 31 dicembre 2016.

ABB ha archiviato l'ultimo trimestre dello scorso anno con ricavi pari a 9,3 miliardi di dollari, con una crescita del +3% sul corrispondente periodo del 2016. L'utile operativo è ammontato a 612 milioni di dollari (-10%) e l'utile netto a 423 milioni di dollari (-11%).

Nell'intero esercizio annuale 2017 il gruppo svizzero ha incamerato nuovi ordini per un valore complessivo di 33,4 miliardi di dollari, cifra analoga a quella dell'anno precedente. L'esercizio è stato chiuso con ricavi pari a 34,3 miliardi di dollari (+1% sul 2016), un utile operativo di 3,4 miliardi di dollari (+15%) ed un utile netto di quasi 2,4 miliardi di dollari (+16%).

«Nel 2017, che è stato un anno di transizione - ha commentato l'amministratore delegato del gruppo, Ulrich Spiesshofer - abbiamo reso ABB più snella e più forte. Ora il nostro portafoglio per i clienti delle utilities, dell'industria e dei trasporti, che è incentrato sul digitale, è basato su due precise proposte commerciali: portare l'elettricità da qualsiasi centrale elettrica a qualsiasi presa e automatizzare le industrie partendo dalle risorse naturali per arrivare ai prodotti finiti. I risultati annuali - ha spiegato Spiesshofer - includono l'effetto frenante determinato dalla nostra importante trasformazione. Con le nostre azioni mirate volte a spostare il nostro centro di gravità, abbiamo migliorato la competitività di ABB incentrandoci sui segmenti a più elevata crescita e minimizzando i rischi. Abbiamo registrato quattro trimestri di crescita della base di ordinativi. Lo slancio che ci siamo dati nel 2017 - ha sottolineato l'amministratore delegato di ABB - ci indirizza verso una crescita dei profitti dato che i mercati globali stanno migliorando. L'odierna proposta di aumentare il dividendo per il nono anno consecutivo dimostra la nostra fiducia nel futuro».





