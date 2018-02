8 febbraio 2018

Ok dell'UE al controllo congiunto della PSA Panama International Terminal da parte di PSA e TIL

La Commissione Europea ritiene che avrà un limitato impatto sul mercato

La Commissione Europea ha espresso parere favorevole all'attuazione della transazione che porterà al controllo congiunto della PSA Panama International Terminal, la società del gruppo terminalista PSA di Singapore che gestisce il container terminal posto allo sbocco ovest del canale di Panama sull'area in precedenza occupata dalla base navale USA di Rodman ( del 17 ottobre 2007), da parte della PSA e della svizzera Terminal Investment Limited (TIL), che è controllata dal gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) ed partecipata dalla statunitense Global Infrastructure Management/Global Infrastructure Partners.

La Commissione UE ha spiegato di aver concluso che l'acquisizione proposta non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza a causa del limitato impatto che avrà sul mercato.







