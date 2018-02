8 febbraio 2018

Nel 2017 i terminal portuali del gruppo HHLA hanno movimentato 7,2 milioni di container (+8,1%)

Il traffico intermodale è stato pari a 1,5 milioni di teu (+5,2%)

Nel 2017 i terminal portuali gestiti dal gruppo tedesco Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hanno movimentato un traffico dei container pari a 7,2 milioni di teu, con un incremento del +8,1% rispetto a 6,7 milioni di teu nell'anno precedente. Il traffico movimentato nel solo porto di Amburgo è stato pari a 6,9 milioni di teu (+8,3%), mentre il container terminal ucraino di Odessa gestito dal gruppo ha movimentato 300mila teu (+3,4%).

Inoltre lo scorso anno il traffico intermodale movimentato da HHLA è stato pari a 1,5 milioni di teu, con una crescita del +5,2% sul 2016, di cui 1,1 milioni di teu movimentati per via ferroviaria e 400mila su strada.

Nel 2017 il gruppo ha registrato ricavi pari a 1,25 miliardi di euro (+6%) ed un utile operativo di 173 milioni di euro (+5%). Le sole attività portuale hanno prodotto ricavi pari a 1,22 miliardi di euro ed un utile operativo di 156 milioni di euro, contro rispettivamente a 1,15 miliardi e 148 milioni di euro nel 2016.

«HHLA - ha sottolineato Angela Titzrath, presidente dell'azienda tedesca - può guardare al 2017 come ad un anno finanziario di eccezionale successo. L'andamento positivo dell'attività è stato determinato non solo dalla forza dell'economia e del commercio globale, ma anche dalla fiducia riposta in noi dai nostri clienti e dai nostri sforzi grazie ai quali HHLA ha consolidato e in parte ampliato la propria quota di mercato come risultato della riorganizzazione delle strutture sindacali. Ciò è stato supportato dagli investimenti nelle nostre strutture terminalistiche, nonché da intense attività commerciali e dal dialogo con i clienti. Anche le nostre attività intermodali, il secondo pilastro del nostro modello di business, hanno dato un contributo significativo al positivo sviluppo dell'attività».



