8 febbraio 2018

Evergreen ha ordinato a Samsung Heavy Industries la costruzione di otto portacontainer da 12.000 teu

La commessa ha un valore complessivo di circa 755 milioni di dollari

Il cantiere navale sudcoreano Samsung Heavy Industries (SHI) ha reso noto di aver ricevuto oggi dalla compagnia armatoriale taiwanese Evergreen Marine Corporation ordini per la costruzione di otto portacontainer della capacità unitaria di 12.000 teu, per un valore complessivo di circa 820 miliardi di won (755 milioni di dollari).

SHI ha specificato che le nuove navi di tipo neo-Panamax, ovvero in grado di attraversare il canale di Panama dopo i lavori di allargamento della via d'acqua conclusi nel giugno 2016 che hanno consentito il transito di navi larghe fino a 49 metri, saranno lunghe 334 metri e larghe 48,4 metril Le otto unità verranno consegnate tra l'inizio del 2020 e il maggio 2021.

Ricordiamo che lo scorso gennaio Evergreen aveva annunciato l'intenzione di commissionare la costruzione di otto portacontenitori da 11.000 teu ( del 12 gennaio 2018).



