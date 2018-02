9 febbraio 2018

L'IMO ha siglato un accordo di partenariato con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

È incentrato su sicurezza e salvaguardia dell'ambiente sia nel campo del trasporto marittimo che in quello portuale

L'International Maritime Organization (IMO) ha sottoscritto un accordo di partenariato con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo con lo scopo di promuovere il trasporto marittimo sostenibile attraverso una serie di attività incentrate sullo sviluppo della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente sia nel campo del trasporto marittimo che in quello portuale. Si tratta del primo accordo sottoscritto dall'Organizzazione Marittima Internazionale con una banda multilaterale di sviluppo.

Oltre che relativamente al finanziamento degli investimenti, il memorandum of understanding prevede che IMO e BERS collaborino alla fornitura di servizi di consulenza tecnica, di preparazione e pianificazione dei progetti, allo sviluppo delle capacità e allo sviluppo istituzionale, concentrandosi inizialmente su progetti con le autorità nazionali di Azerbaigian, Egitto, Georgia, Marocco, Tunisia e Turchia.







