9 febbraio 2018

Il porto della Spezia a Fruit Logistica ha promosso lo sviluppo di un Fresh Food Corridor con il Nord Europa

Roncallo: gli incontri che si sono succeduti in questi giorni hanno evidenziato i potenziali punti di forza del porto

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato anche quest'anno a Fruit Logistica, la fiera dedicata al settore agrifood che si è chiusa ieri a Berlino, per promuovere i servizi offerti dai porti della Spezia e Marina di Carrara e presentare le proprie attività sviluppate nel progetto Fresh Food Corridors, in cui è coinvolto l'ente, che affronta le tematiche del trasporto di prodotti deperibili agrifood, ricercando soluzioni innovative e sostenibili.

«Le interviste e gli studi condotti nell'ambito del progetto - ha spiegato Federica Montaresi, responsabile Progetti Speciali dell'AdSP ligure - hanno permesso di raccogliere dati relativi ai traffici con paesi extra-europei da e per Italia-Austria-Germania-Svizzera, di approfondire le tecnologie ferroviarie in via di sviluppo per andare incontro alle esigenze del trasporto di prodotti deperibili, di analizzare le procedure lungo la catena logistica a temperatura controllata e di sviluppare uno studio relativo ad un potenziale corridoio La Spezia - Nord Europa. Lo studio ha permesso di analizzare differenti scenari nell'implementazione di un corridoio per prodotti agroalimentari tra il porto della Spezia e il Nord Europa, partendo dal fattore di eccellenza del porto spezzino e l'efficienza dei servizi ferroviari che con frequenze giornaliere collegano lo scalo con i centri intermodali del Nord Italia e con i mercati delle aree di Rotterdam, Duisburg, Basilea».

«Gli incontri che si sono succeduti in questi giorni - ha sottolineato la presidente dell'AdSP, Carla Roncallo - hanno evidenziato i potenziali punti di forza del porto della Spezia anche nel settore del traffico di reefer container e gli elementi su cui occorre investire per sviluppare in modo innovativo e sostenibile questo settore. Questa fiera rappresenta per il porto della Spezia un ulteriore occasione per promuovere i punti di forza dello scalo in ottica di integrazione mare-corridoio anche nel settore del trasporto intermodale dei prodotti a agrifood».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail