13 febbraio 2018

Domani a Genova il convegno “Gas e vapori: un nemico per la sicurezza sulle navi”

È organizzato dal Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e di Macchina

Domani alle ore 16.30 a Genova, presso la Sala Auditorium del Galata Museo del Mare, si terrà un convegno sul tema “Gas e vapori: un nemico per la sicurezza sulle navi” organizzato dal Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e di Macchina con lo scopo di evidenziare l'estrema importanza e attualità, per tutti i lavoratori sia in mare che a terra, del problema della gestione dei rischi per l'ingresso in locali chiusi e il pericolo di avvelenamento causato da esalazioni chimiche.

Tra le tragedie occorse in queste situazioni, il Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. ha ricordato quella avvenuta circa un anno fa nel porto di Messina, a bordo del traghetto Sansovino, in cui persero la vita tre marittimi mentre pulivano la cisterna della nave, nonché numerosi altri incidenti di questo tipo verificatisi sia sulle navi che in impianti industriali ed artigianali, a volte in situazioni davvero inaccettabili per la trascuratezza nelle procedure di prevenzione. Ultimo fra queste, l'incidente di circa un mese fa nell'azienda "Lamina" di Milano in cui hanno perso la vita tre operai.

In tali sciagure si evidenzia un fattore comune: la scarsa consapevolezza dei rischi all’ingresso nei locali chiusi, la mancanza di adeguata valutazione delle misure di prevenzione e l'insufficiente dimestichezza con le elementari procedure di soccorso, tanto che spesso accade che muoiano gli stessi soccorritori.

Nel corso dell'incontro di domani interverranno in qualità di relatori l'ingegner Ivan Tortarolo, consulente chimico del porto, sul tema “Procedure operative per l’analisi di gas/vapori in spazi confinati o sospetti d'inquinamento a bordo delle navi”, il capitano di vascello Domenico Napoli, capo Reparto Tecnico Amministrativo della Direzione Marittima della Liguria, sul tema “Il ruolo della Capitaneria: normative e procedure” e l'avvocato Enrico Vergani, dello Studio Legale Garbarino-Vergani, su “Profili giuridici e responsabilità del comandante”.



