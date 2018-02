13 febbraio 2018

L'AdSP del Mare Adriatico Centrale capofila del progetto Newbrain

Ha l'obiettivo di potenziare il trasporto intermodale integrato nella Macroregione Adriatico Ionica

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è capofila del progetto Newbrain, cofinanziato dal programma europeo Adrion, che ha l'obiettivo di potenziare il trasporto intermodale integrato e migliorare le connessioni tra i principali nodi logistici della Macroregione Adriatico Ionica. L'iniziativa ha anche lo scopo di rafforzare il coordinamento transnazionale tra gli operatori della logistica, aumentando le loro capacità di investimento nel settore.

Il progetto viene realizzato con un partenariato composto da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Interporto Padova, ITL - Istituto Trasporti e Logistica, Autorità Portuale di Igoumenitsa (Grecia), Porto di Bar (Montenegro), Camera di Commercio del Pireo delle piccole e medie imprese (Grecia) e Intermodal Transport Cluster (Croazia).

Domani i partner si incontreranno per fare il punto sulle attività del progetto che può contare su risorse per 1,5 milioni di euro, di cui 280mila euro dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, e che avrà una durata di due anni.

Inoltre giovedì alle ore 10, nella Sala Marconi dell'AdSP ad Ancona, ci sarà l'incontro pubblico dedicato a “Le autostrade del mare nell'implementazione della strategia macroregionale Eusair”, un confronto sullo sviluppo delle connessioni intermodali fra porti, autostrade mediterranee, ferrovie, infrastrutture stradali. Al convegno interverranno Rodolfo Giampieri, presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, Andreas Ntais, presidente dell'Autorità portuale di Igoumenitsa, Roberto Laghezza, direttore della linea adriatica di RFI, Guido Perosino, amministratore unico Quadrilatero, Ida Simonella, assessore al Porto del Comune di Ancona, il contrammiraglio Enrico Moretti, comandante del porto di Ancona, l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, Iniziativa Adriatico Ionica, i rappresentanti di Adrion e di RAM - Rete Autostrade Mediterranee.

A fine mattina, sarà consegnato il premio di laurea “Giuseppe Cingolani” per una tesi sul tema dell'impatto economico del porto di Ancona sul territorio, promosso dal Circolo Riccardo Lombardi di Ancona, in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale e con il patrocinio dell'Università Politecnica delle Marche. Il riconoscimento è dedicato ad una grande figura del mondo della pesca e della crescita dello scalo dorico. Cingolani, scomparso nel 2014, è stato presidente della Cooperativa Pescatori di Ancona e di PromAdria, associazione della Camera di Commercio di Ancona per lo sviluppo economico dell'Adriatico, e può essere considerato uno degli ispiratori della cooperazione fra i Paesi del mare Adriatico.

«La naturale apertura del porto di Ancona e di tutto il sistema portuale verso i collegamenti e i traffici internazionali - ha affermato il presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri, in vista dell'incontro - viene rafforzata dalle possibilità che nascono dal cooperare con i Paesi del Mare Adriatico e dello Ionio all'interno della Macroregione. Quelli che potrebbero apparire come mari chiusi sono in realtà la porta d'Oriente dell'Unione Europea, bacini verso cui Bruxelles sta cominciando a spostare la sua attenzione con la strategia macroregionale Adriatico Ionica. Si tratta di un'opportunità dalle quale tutti noi, protagonisti insieme di questi territori, possiamo creare e promuovere grandi occasioni di sviluppo, di crescita del lavoro per le imprese e di occupazione».



