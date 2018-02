13 febbraio 2018

Il consorzio armatoriale THE Alliance presenta una nuova versione del proprio network di servizi di linea

Confermate le sei toccate ai porti italiani. Yang Ming si doterà di dieci nuove portacontainer da 2.800 teu e ne noleggerà dieci da 11.000 teu

THE Alliance, il consorzio armatoriale costituito dalla compagnia tedesca Hapag-Lloyd, dalla taiwanese Yang Ming Line e da Ocean Network Express (ONE), la joint venture in cui stanno confluendo le attività di trasporto marittimo containerizzato delle giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K”Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK), ha presentato oggi una versione aggiornata e migliorata della rete di 34 servizi marittimi che saranno attivati il prossimo 1° aprile.

L'ultima configurazione del network di rotte proposta, che pubblichiamo di seguito, conferma le sei toccate ai porti italiani annunciate alla fine dello scorso anno, di cui due rispettivamente al porto di Genova e a quello della Spezia ed una ciascuna a Livorno e Salerno.

Intanto il consiglio di amministrazione della Yang Ming, nell'ambito del piano di potenziamento della flotta della compagnia, ha deliberato di ordinare la costruzione di dieci portacontainer da 2.800 teu e di prendere a noleggio altre dieci portacontainer della capacità di 11.000 teu. Inoltre è stata approvata l'acquisizione di contenitori sia per il trasporto di carichi secchi che di merci refrigerate.



La rete di servizi di linea di THE Alliance

Asia - Nord Europa: FE1: Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, South East Asia Hub, Jeddah, Rotterdam, Amburgo, Southampton, Le Havre, South East Asia Hub, Kobe

FE2: Xingang, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Hong Kong, Yantian, South East Asia Hub, Southampton, Le Havre, Amburgo, Rotterdam, Jebel Ali, Hong Kong, Xingang

FE3:Hong Kong, Xiamen, Kaohsiung, Yantian, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Le Havre, London Gateway, South East Asia Hub, Hong Kong

FE4: Pusan, Ningbo, Shanghai, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Southampton, Yantian, Shanghai, Pusan

FE5: Laem Chabang, Cai Mep, South East Asia Hub, Colombo, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Southampton, Jeddah, Colombo, South East Asia Hub, Laem Chabang Asia - Mediterraneo: MD1: Qingdao, Pusan, Shangahi, Ningbo, Shekou, South East Asia Hub, Damietta, Barcellona, Valencia, Tanger Med, Damietta, South East Asia Hub, Hong Kong, Qingdao

MD2: Pusan, Qingdao, Ningbo, Shanghai, Kaohsiung, Shekou, South East Asia Hub, Pireo, Genova, La Spezia, Marsiglia Fos, Pireo, South East Asia Hub, Hong Kong, Pusan

MD3: Pusan, Shanghai, Ningbo, Shekou, South East Asia Hub, Jeddah, Ashdod, Istanbul (Ambarli), Izmit, Izmir/Aliaga, Mersin, Ashdod, Jeddah, South East Asia Hub, Kaohsiung, Pusan Asia - Medio Oriente/Mar Rosso: AGX: Pusan, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Shekou, South East Asia Hub, Jebel Ali, Jubail, Dammam, Abu Dhabi, Jebel Ali, South East Asia Hub, Ningbo Pusan

AG2: Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Kaohsiung, Xiamen, Shekou, South East Asia Hub, Jebel Ali, Hamad, Umm Qasr, Jebel Ali, South East Asia Hub, Kaohsiung, Shanghai

AR1: Pusan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Port Kelang, Jeddah, Sokhna, Aqaba, Jeddah, Singapore, Ningbo, Pusan Pacifico, West Coast: PS1: Kobe, Nagoya, Tokyo, Sendai, Los Angeles, Oakland, Tokyo, Nagoya, Kobe

PS2: Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Long Beach, Oakland, Tokyo, Kobe

PS3: Nhava Sheva, Pipavav, Colombo, South East Asia Hub, Laem Chabang, Cai Mep, Los Angeles, Oakland, Pusan, Shanghai, Ningbo, Shekou, South East Asia Hub, Nhava Sheva

PS4: Hong Kong, Yantian, Kaohsiung, Keelung, Los Angeles, Oakland, Keelung, Kaohsiung, Xiamen, Hong Kong

PS5: Shanghai, Ningbo, Los Angeles, Oakland, Shanghai

PS6: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, Long Beach, Oakland, Tokyo, Qingdao

PS7: Hong Kong, Yantian, Los Angeles, Oakland, Hong Kong

PS8: Xingang, Qingdao, Shanghai, Pusan, Prince Rupert, Los Angeles, Tacoma, Pusan, Kwangyang, Xingang

PN1: Shanghai, Qingdao, Nagoya, Tokyo, Tacoma, Vancouver, Tokyo, Nagoya, Kobe, Shanghai

PN2: South East Asia Hub, Laem Chabang, Cai Mep, Kaohsiung, Yantian, Tacoma, Vancouver, Tokyo, Kobe, Kaohsiung, South East Asia Hub

PN3: Hong Kong, Yantian, Ningbo, Shanghai, Pusan, Vancouver, Seattle, Pusan, Hong Kong Pacifico, East Coast (via Panama e Suez): EC1: Ningbo, Shanghai, Pusan, Tokyo, (canale di Panama), Manzanillo, Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Manzanillo, (canale di Panama), Balboa, Los Angeles, Oakland, Tokyo, Kobe, Ningbo

EC2: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, (canale di Panama), Manzanillo, New York, Boston, Wilmington, Savannah, Charleston, Manzanillo, (canale di Panama), Pusan, Qingdao

EC3: Kaohsiung, Xiamen, Hong Kong, Yantian- Shanghai, (canale di Panama), Manzanillo, Savannah, Jacksonville, Norfolk, Manzanillo, (canale di Panama), Balboa, Pusan, Kaohsiung

EC4: Kaohsiung, Hong Kong, Yantian, Cai Mep, South East Asia Hub, (canale di Suez), New York, Norfolk, Savannah, Charleston, New York, (canale di Suez), South East Asia Hub, Kaohsiung

EC5: Laem Chabang, Cai Mep, South East Asia Hub, Colombo, (canale di Suez), Halifax, New York, Savannah, Jacksonville, Norfolk, Halifax, (canale di Suez), Jebel Ali, South East Asia Hub, Laem Chabang Atlantico: AL1: Rotterdam, Bremerhaven, Anversa, London Gateway, Norfolk, Filadelfia, New York, Halifax, Rotterdam

AL2: London Gateway, Le Havre, Rotterdam, Bremerhaven, New York- Charleston, Savannah, London Gateway

AL3: Anversa, Bremerhaven, London Gateway, Charleston, Port Everglades- Houston, Savannah, Norfolk, Anversa

AL4: London Gateway, Anversa, Bremerhaven, Le Havre, Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, London Gateway

AL5: Southampton, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Le Havre, Savannah, Cartagena, Long Beach, Oakland, Seattle, Vancouver, Oakland, Long Beach, Balboa, Cartagena, Caucedo, Savannah, Southampton

AL6: Salerno, Livorno, La Spezia, Genova, Marsiglia Fos, Halifax, New York, Norfolk, Savannah, Salerno

AL7: Barcellona, Valencia, Algeciras, Halifax, New York, Norfolk, Savannah, Valencia, Tarragona, Barcellona



