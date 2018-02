14 febbraio 2018

Il porto di Long Beach ha iniziato il 2018 segnando il nuovo record di traffico containerizzato per il mese di gennaio

Sono stati movimentati 657.830 teu (+12,9%)

Il porto di Long Beach ha iniziato il 2018 con un ottimo risultato di traffico containerizzato movimentato dallo scalo californiano. Nel primo mese dell'anno, infatti, il porto ha movimentato un traffico dei container pari a 657.830 teu, che è il nuovo record assoluto per il mese di gennaio e rappresenta un incremento del +12,9% sul gennaio 2017 e una crescita del +11,2% sul precedente record di 591.469 teu stabilito nel gennaio 2007.

Il nuovo picco di traffico è frutto del rialzo a livelli record per il mese di gennaio degli sbarchi di container pieni e della movimentazione di contenitori vuoti. Lo scorso mese i container pieni sbarcati sulle banchine di Long Beach sono stati pari a 324.656 teu, con una progressione del +8,6% sul gennaio 2017 e un aumento del +7,0% sul precedente record di 303.344 teu ottenuto nel gennaio 2016.

Nel gennaio 2018 i container vuoti movimentati sono stati pari a 212.671 teu, in crescita del +28,5% sul gennaio 2017 e con un incremento del +14,4% sul precedente record di 185.860 teu vuoti movimentati nel gennaio 2006. Lo scorso mese gli imbarchi di container pieni sono ammontati a 120.503 teu, con un aumento del +1,9% sul gennaio 2017.

«Questa è sicuramente la crescita che precede il nuovo anno lunare», ha spiegato il direttore esecutivo della Port of Long Beach, Mario Cordero, riferendosi alle prossime due settimane di festività in Asia, mercato che costituisce il principale partner commerciale del porto americano. «Dato che quest'anno le festività iniziano il 16 febbraio - ha precisato Cordero - avevamo messo in preventivo un gennaio e febbraio intensi, in quanto i proprietari delle merci cercano di spedirle prima delle festività».



