14 febbraio 2018

Jordi Caballé Valls è il nuovo segretario generale di MedCruise

Subentra a Thanos Pallis e Aimilia Papachristou

Lo spagnolo Jordi Caballé Valls è stato nominato segretario generale di MedCruise, l'associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo. Caballé è un consulente nel settore dello sviluppo portuale ed è stato coinvolto in molti progetti in questo ambito sia per conto di aziende private che di enti pubblici come l'European Sea Ports Organisation (ESPO), la Banca Mondiale e autorità portuali di tutto il mondo.

«Per me - ha dichiarato Jordi Caballé - è un onore far parte della più grande associazione di porti crocieristici del mondo. Lavorerò alacremente assieme al presidente e al consiglio direttivo per raggiungere gli obiettivi dell'associazione, che sono gli stessi dei nostri associati».

Nel dare il benvenuto a Caballé, MedCruise ha ringraziato Thanos Pallis, segretario generlae dell'associazione nel periodo 2013-2017, e Aimilia Papachristou, segretario generale facente funzioni di MedCruise dall'inizio di quest'anno, per il loro contributo al lavoro dell'associazione.



