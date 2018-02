15 febbraio 2018

Lo scorso mese il porto di Los Angeles ha movimentato 809mila container (-2,2%)

Record per il mese di gennaio degli imbarchi di contenitori pieni

Lo scorso mese il traffico dei container movimentato dal porto di Los Angeles è stato pari a 809mila teu, con una flessione del -2,2% rispetto a gennaio 2017. La diminuzione è stata generata dal calo degli imbarchi di container pieni, che sono stati pari a 150mila teu (-7,6%), e dalla riduzione della movimentazione di contenitori vuoti, che ha totalizzato 236mila teu (-5,2%).

A parziale compensazione di queste contrazioni, gli imbarchi di container pieni, che per Los Angeles così come per l'altro principale porto californiano di Long Beach costituiscono il motore trainante dell'attività portuale nel segmento dei container, sono aumentati del +1,8% attestandosi a 423mila teu, totale che rappresenta per Los Angeles il nuovo record di esportazioni di contenitori pieni durante il mese di gennaio.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec