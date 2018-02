15 febbraio 2018

Il porto di Rotterdam ha concluso il 2017 con un traffico record di 467,3 milioni di tonnellate (+1,3%)

Nuovi picchi storici nei settori dei container e dei rotabili

Lo scorso anno il traffico delle merci movimentato dal porto di Rotterdam è ammontato a 467,3 milioni di tonnellate, che costituisce il nuovo record annuale storico dello scalo portuale olandese essendo superiore al precedente record di 466,4 milioni di tonnellate stabilito nel 2015. Il traffico movimentato nel 2017 rappresenta una crescita del +1,3% sul 2016 che è stata generata dal rialzo del +3,9% dei volumi movimentati nella prima metà del 2017 - e in particolare dal +5,8% segnato nel secondo trimestre - a cui è seguita una lieve flessione dell'attività che nel secondo semestre è diminuita del -1,2%, con un -0,6% totalizzato nel solo quarto trimestre.

Nel 2017 il traffico complessivo allo sbarco è stato pari a 323,9 milioni di tonnellate (+0,9% sul 2016) e quello all'imbarco a 143,4 milioni di tonnellate (+2,5%).

L'aumento del traffico globale ottenuto nell'intero 2017 è stato prodotto dall'aumento dei volumi movimentati nel settore delle merci varie, con il traffico containerizzato che ha segnato il proprio nuovo record annuale essendo stato pari a 142,6 milioni di tonnellate (+12,3%) ed è stato realizzato con una movimentazione record di contenitori pari a 13.734.334 teu (+10,9%), cifre superiori ai precedenti record ottenuti rispettivamente nel 2014 con 127,6 milioni di tonnellate e nel 2016 con 12.385.168 teu e che confermano il porto di Rotterdam all'undicesima posizione nella graduatoria dei principali porti container mondiali. Inoltre lo scorso anno è stato stabilito anche il nuovo record di traffico dei rotabili con 23,8 milioni di tonnellate, con una progressione del +6,2% sul precedente record di 22,4 milioni di tonnellate del 2016. Le altre merci varie si sono attestate a quasi 6,5 milioni di tonnellate (+9,8%).

Nel 2017 il traffico delle rinfuse liquide è calato del -4,1% a 214,3 milioni di tonnellate, di cui 104,2 milioni di tonnellate di petrolio greggio (+2,3%), 79,2 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi (-10,8%), 2,0 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (+16,5%) e 28,9 milioni di tonnellate di altri carichi liquidi (-7,3%).

Nel comparto delle rinfuse solide il traffico è ammontato a 80,2 milioni di tonnellate (-2,6%), con 31,2 milioni di tonnellate di minerali e rottami (-0,2%), 25,7 milioni di tonnellate di carbone (-9,5%), 11,1 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (+6,6%) e 12,1 milioni di tonnellate di altre rinfuse solide (-0,6%).

Nel solo quarto trimestre del 2017 il porto olandese ha movimentato complessivamente 115,8 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -0,6% rispetto a 116,5 milioni di tonnellate nel periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. Le merci allo sbarco sono state pari a 79,3 milioni di tonnellate (-2,4%) e quelle all'imbarco a 36,5 milioni di tonnellate (+3,5%). Il traffico complessivo dei carichi containerizzati è stato di 36,8 milioni di tonnellate (+13,9%) ed è stato totalizzato con una movimentazione di container pari a 3.535.511 teu (+13,4%), mentre il traffico delle altre merci generali è salito del +0,8% a 7,3 milioni di tonnellate, di cui 5,9 milioni di tonnellate di rotabili (+5,1%) e 1,4 milioni di tonnellate di altri carichi (-13,7%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno le rinfuse liquide sono state 52,7 milioni di tonnellate (-4,0%), di cui 25,3 milioni di tonnellate di petrolio greggio (-1,4%), 19,5 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi (-8,8%), 694mila tonnellate di gas naturale liquefatto (+86,1%) e 7,3 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (-3,7%). Nel settore delle rinfuse solide il totale è stato di 19,0 milioni di tonnellate (-13,6%), con 7,7 milioni di tonnellate di minerali e rottami (-2,8%), 5,9 milioni di tonnellate di carbone (-26,9%), 2,3 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (-15,9%) e 3,1 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (-5,4%).





