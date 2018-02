15 febbraio 2018

Sulla scia della crescita dei risultati nel 2017, Textainer prevede un ulteriore miglioramento nel 2018

L'azienda americana ha chiuso lo scorso anno con un utile netto di 19,4 milioni di dollari

L'americana Textainer, primaria società di noleggio di container che ha una flotta della consistenza pari a quasi 3,3 milioni di contenitori da 20 piedi, ha archiviato il 2017 con ricavi che sono ammontati a 490,8 milioni di dollari, con una flessione del -1,1% sull'anno precedente, di cui 444,9 milioni di dollari generati dall'attività di noleggio dei container (-3,4%). L'utile operativo è cresciuto del +448,9% a 143,9 milioni di dollari e l'utile netto si è attestato a 19,4 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -52,8 milioni di dollari nel 2016.

Nel solo quarto trimestre del 2017 i ricavi sono aumentati del +7,6% salendo a 129,3 milioni di dollari rispetto a 120,2 milioni di dollari nel trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente. Il volume d'affari prodotto solo dall'attività di noleggio è stato pari a 116,3 milioni di dollari (+9,0%). L'utile operativo è stato di 45,3 milioni di dollari (+363,2%) e l'utile netto di 17,2 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -497mila dollari nell'ultimo trimestre del 2016.

Textainer prevede che i risultati dell'azienda continueranno a crescere nel 2018: «i tre principali fattori determinanti del nostro successo nel 2018 - ha spiegato il presidente e amministratore delegato della società statunitense, Philip Brewer - saranno la crescita del traffico containerizzato, la stabilità dei prezzi dei container e il mantenimento degli attuali livelli di rendimento degli investimenti».

Brewer ha specificato che quest'anno si prevede che il traffico dei container crescerà ad un ritmo ancora più accelerato rispetto all'atteso rialzo del +4% circa del prodotto interno lordo mondiale e che i prezzi dei contenitori rimarranno stabili dato il recente aumento dei prezzi dell'acciaio e la crescente domanda. Inoltre Brewer ha precisato che si prevede che, visto il livello dei prezzi dei nuovi container, i prezzi di vendita dei container usati rimarranno elevati e che, dato il limitato quantitativo di container posti in vendita, si registrerà un livello di utilizzo della flotta di container dell'azienda prossimo al 100% (nel 2017 è stato del 96,4% e nel 2016 del 94,7%).





