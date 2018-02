16 febbraio 2018

Il porto di Valencia ha chiuso il 2017 con nuovi record nei settori delle merci containerizzate, dei carichi convenzionali e dei passeggeri

Lo scorso mese il porto di Barcellona ha stabilito il proprio nuovo picco massimo di traffico relativo a gennaio

Nel 2017 il porto di Valencia ha movimentato un traffico annuale record di 67,5 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +4,6% rispetto al 2016 quando era stato stabilito il precedente record storico con 64,5 milioni di tonnellate. Nel settore dei container il traffico è salito alla quota record 55,5 milioni di tonnellate ed è stato totalizzato con una movimentazione di contenitori record pari a 4.779.749 teu, con aumenti rispettivamente del +4,1% e del +2,3% rispetto ai precedenti record ottenuti nel 2016. Le altre merci varie sono state pari a 8,5 milioni di tonnellate e anche questo è un nuovo picco massimo annuale per il porto spagnolo e rappresenta un rialzo del +5,3% sul precedente record segnato nel 2016. Più consistente, anche se non tale da raggiungere livelli record, è risultato l'incremento del traffico delle rinfuse, con i carichi liquidi che sono aumentati del +24,7% a 1,6 milioni di tonnellate e quelli solidi cresciuti del +15,4% a 1,6 milioni di tonnellate. La movimentazione di auto nuove di fabbrica è stata di 524mila veicoli (-10,1%).

Lo scorso anno il traffico dei passeggeri nel porto spagnolo è salito alla quota record di oltre un milione di persone (+13,1% sul record del 2016), con nuovi picchi massimi sia nel segmento delle crociere con 412mila passeggeri (+2,2%) sia in quello dei traghetti con 617mila passeggeri (+21,7%).

Nel 2017 l'intero sistema portuale gestito dall'Autorità Portuale di Valencia, costituito dagli scali di Valencia, Sagunto e Gandía, ha movimentato un totale record di 73,6 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +2,9% sull'anno precedente, di cui 5,7 milioni di tonnellate movimentate dal porto di Sagunto (-13,3%) e 354mila tonnellate dal porto di Gandía (+0,4%).

Intanto il porto di Barcellona ha iniziato il 2018 registrando un incremento del +54,1% del traffico delle merci avendo movimentato nel primo mese dell'anno 5,5 milioni di tonnellate rispetto a 3,6 milioni di tonnellate nel gennaio 2017. Il dato dello scorso mese rappresenta il nuovo record di traffico movimentato dallo scalo catalano nel mese di gennaio (il precedente record risale al gennaio 2011) e risulta inferiore solo al record mensile assoluto registrato nel luglio 2017 con 5,7 milioni di tonnellate movimentate.

L'eccezionale aumento dello scorso mese del traffico nel porto di Barcellona è stato generato dalla prosecuzione della forte crescita dei volumi movimentati in particolare nei settori dei container, con un rilevante rialzo del numero di container trasbordati da una nave ad un'altra nello scalo portuale, e delle rinfuse liquide. Nel primo comparto il traffico è ammontato a quasi 2,9 milioni di tonnellate (+64,7%) ed è stato realizzato con una movimentazione di container pari a 267.596 teu (+48,3%), di cui 158.564 in importazione ed esportazione (+12,3%) e 109.032 in transito (+177,7%), e nel segmento delle rinfuse liquide il totale è stato di 1,4 milioni di tonnellate (+52,4%), di cui 1,2 milioni di tonnellate di idrocarburi (+66,8%) e 185mila tonnellate di altri carichi (-3,0%). In decisa crescita anche il traffico di rinfuse solide che lo scorso mese si è attestato a 438mila tonnellate (+120,7%). La movimentazione di auto nuove è stata pari a 61mila unità (+12,1%).

Lo scorso mese il traffico dei passeggeri nel porto di Barcellona è stato di 150mila persone (+38,8%), di cui 91mila nel comparto delle crociere (+60,1%) e 60mila in quello dei traghetti (+15,4%).









