16 febbraio 2018

OOCL inaugurerà un nuovo servizio tra il Mediterraneo occidentale e il Medio Oriente/subcontinente indiano

Avrà frequenza settimanale

Il prossimo mese la compagnia di navigazione Orient Overseas Container Line (OOCL) di Hong Kong inaugurerà il nuovo servizio WM3 che costituirà l'estensione al Medio Oriente e al subcontinente indiano del network di servizi offerto nel Mediterraneo, con collegamenti diretti tra il Mediterraneo occidentale (Italia, Francia e Spagna) e l'Egitto, il Medio Oriente, il Pakistan e l'India.

La rotazione del servizio settimanale a giorni fissi WM3 effettuerà scali ai porti di Khor Al Fakkan, Jebel Ali, Karachi, Mundra, Nhava Sheva, Jeddah, (canale di Suez), Malta, La Spezia, Genova, Barcellona, Valencia, Tanger Med, Marsiglia Fos, Genova, Malta, Damietta, (canale di Suez), Jeddah, Khor Al Fakkan.

La prima partenza westbound del nuovo servizio marittimo avverrà il 1° marzo dal porto di Khor Al Fakkan e la prima partenza nella direzione opposta avverrà il 26 marzo dal porto di Barcellona.







