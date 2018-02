16 febbraio 2018

Kalmar fornirà nove trattori per terminal al gruppo Onorato Armatori

Sette mezzi verranno impiegati nel porto di Livorno e due in quello di Catania

Il gruppo italiano Onorato Armatori ha ordinato alla Kalmar del gruppo finlandese Cargotec la fornitura di nove trattori portuali che saranno presi in consegna nel secondo semestre di quest'anno e verranno impiegati nei porti di Livorno e di Catania.

Il gruppo armatoriale, che opera servizi marittimi per il trasporto di passeggeri e automezzi con i brand Moby, Tirrenia e Toremar, impiegherà sette trattori al Livorno Terminal Marittimo (LTM) del porto di Livorno, che è stato recentemente acquisito dal gruppo italiano ( del 13 marzo 2017), e due presso il terminal della controllata Catania Port Service (CPS) nel porto di Catania.







