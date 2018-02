19 febbraio 2018

Inaugurata la prima fase del quarto container terminal del porto di Jawaharlal Nehru (Mumbai)

Gestito dal gruppo PSA, ha una capacità di traffico di 2,4 milioni di teu

Ieri il primo ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato il completamento della prima fase del progetto di costruzione del quarto container terminal del porto di Jawaharlal Nehru (Mumbai), che ha comportato un investimento di 47,2 miliardi di rupie (730 milioni di dollari) e che sarà gestito dal gruppo PSA International di Singapore attraverso la filiale Bharat Mumbai Container Terminals nell'ambito di un contratto del tipo design, build, fund, operate and transfer della durata di 30 anni ( del 12 ottobre 2015).

Il nuovo Fourth Container Terminal (FCT), che attualmente ha tre banchine per un totale di circa mille metri lineari di accosti attrezzati con 12 gru ship-to-shore super post-Panamax, può accogliere le più grandi portacontainer super post-Panamax attualmente in servizio ed ha una capacità di traffico annua pari a 2,4 milioni di container teu.

Nell'anno finanziario 2016-17, che è terminato il 31 marzo 2017, il porto di Jawaharlal Nehru ha movimentato un traffico dei container pari a 4,5 milioni di teu, volume analogo a quello dell'anno precedente.

Con il completamento della seconda fase del progetto di costruzione del terminal FCT, che è previsto nel 2022 e che comporterà un investimento di quasi 32 miliardi di rupie per la costruzione di ulteriori tre banchine per altri mille metri lineari di accosti attrezzati con 12 gru ship-to-shore super post-Panamax , la capacità di traffico annua del terminal FCT salirà a 4,8 milioni di teu e quella complessiva del porto indiano a circa dieci milioni di teu.



