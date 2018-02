19 febbraio 2018

Soddisfazione di Assoporti per l'intesa per la contrattazione decentrata delle AdSP

D'Agostino e Spirito: è un obiettivo molto importante per l'armonizzazione dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti

È un obiettivo molto importante per l'armonizzazione dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale. Lo hanno sottolineato il presidente dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), Zeno D'Agostino, e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito, che ha coordinato il gruppo di lavoro preposto alla tematica, riferendosi al protocollo d'intesa sottoscritto nei giorni scorsi da Assoporti con i sindacati di categoria per la definizione delle linee guida per la contrattazione decentrata per il personale dipendente delle Autorità di Sistema Portuale. Il protocollo riguarda tutti i dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori portuali di cui Assoporti è firmataria, e mira all'unificazione di alcuni criteri di natura qualitativa, oltre a ribadire gli istituti oggetto di contrattazione di II livello.

D'Agostino e Spirito hanno evidenziato che con l'accordo, che è pubblicato sul sito di Assoporti all'indirizzo http://www.assoporti.it/sites/www.assoporti.it/files/documenti/Protocollo%20d%27intesa.pdf, «le precedenti Autorità Portuali che oggi si ritrovano in un unico sistema portuale hanno uno strumento per poter procedere alle contrattazione di II livello, molte delle quali sono in scadenza o scaduti, in maniera coerente. Il ruolo del sindacato di categoria - hanno precisato - è stato essenziale, e li vogliamo ringraziare per la preziosa collaborazione dimostrata».







