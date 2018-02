20 febbraio 2018

A gennaio i terminal di COSCO Shipping Ports hanno movimentato 7,8 milioni di container (+15,0%)

Nel porto del Pireo il traffico è cresciuto del +17,4%, in quello di Port Said è calato del -2,2%

Lo scorso mese i terminal portuali che fanno capo alla COSCO Shipping Ports, la società terminalista del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, hanno movimentato un traffico dei container pari ad oltre 7,8 milioni di teu, con una progressione del +15,0% rispetto a 6,8 milioni di teu nel gennaio 2017. Quest'ultimo dato tiene conto dell'effetto sul volume di traffico delle attività dismesse o acquisite nel corso dello scorso anno, tra cui principalmente l'esclusione dal totale dei volumi movimentati nel porto di Qingdao e l'inclusione del traffico movimentato dalla spagnola Noatum Port Holdings. Al netto di tale effetto il volume di traffico movimentato nel gennaio 2018 risulta in calo del -6,5% sul gennaio 2017.

Tra i principali terminal mediterranei che fanno capo a COSCO Shipping Ports, lo scorso mese il traffico containerizzato movimentato nel porto greco del Pireo dalla filiale Piraeus Container Terminal è stato pari a 331mila teu (+17,4%) e quello movimentato nel porto egiziano di Port Said dalla partecipata Suez Canal Container Terminal è stato pari a 210mila teui (-2,2%).





