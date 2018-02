20 febbraio 2018

La russa Eurosib registra un deciso incremento dei trasporti ferroviari

Positivo andamento del traffico sul corridoio Cina-Europa-Cina

Nel 2017 la società russa di trasporto e logistica ferroviaria Eurosib, che è stata fondata nel 1992 e ha sede a San Pietroburgo, ha registrato un incremento del +37% dei volumi di carico trasportati, che sono risultati pari a 52mila container teu. L'azienda ha spiegato che la crescita è stata determinata sia dall'avvio di nuovi servizi containerizzati tra la Siberia occidentale e l'Estremo Oriente sia dalla crescita della domanda di questo tipo di trasporto nella regione di Mosca. Inoltre il principale fattore di crescita del traffico containerizzato è stato l'aumento del traffico con la Cina generato dal nuovo collegamento per le importazioni dalla Cina a Mosca che Eurosib ha inaugurato nel 2017.

Eurosib ha specificato che un andamento positivo hanno avuto anche i traffici containerizzati sul corridoio Cina-Europa-Cina attraverso i valichi di frontiera di Mongolia, Russia e Bielorussia. In particolare, il volume di traffico tra Nauski, sul confine tra Russia e Mongolia, e la città portuale francese di Brest che è salito del +41% ed è raddoppiato nella direzione opposta.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec