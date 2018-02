20 febbraio 2018

MPC Container Ships compra 14 portacontainer feeder

L'investimento ammonta a 139,5 milioni di dollari

La nuova compagnia norvegese MPC Container Ships, che è stata costituita lo scorso aprile, prosegue nel potenziamento della propria flotta. Oggi la società ha annunciato l'acquisizione di 14 portacontainer feeder per un totale di 139,5 milioni di dollari.

Si tratta di quattro navi della capacità unitaria di 1.300 teu, quattro da 1.500 teu, due da 1.800 teu, due da 2.500 teu e due che possono caricare 2.800 teu.

Quanto le 14 unità entreranno a far parte della flotta della MPC la compagnia disporrà complessivamente di 58 navi.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec