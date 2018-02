21 febbraio 2018

Fabrizio Palenzona è il nuovo presidente di Conftrasporto

Subentra a Paolo Uggè, che è stato nominato vicepresidente vicario

Fabrizio Palenzona è il nuovo presidente di Conftrasporto, la confederazione dei trasporti e della logistica che fa capo a Confcommercio. Lo ha eletto oggi all'unanimità il comitato esecutivo, riunitosi a Roma, su proposta del presidente della Fai, Paolo Uggè, che lo ha voluto alla guida dell'organizzazione per i prossimi anni.

Il nuovo presidente, nel ringraziare il suo predecessore Paolo Uggè per la fiducia, lo ha nominato vicepresidente vicario confermandone la rappresentanza legale nel sistema confederale. Con Uggè, rimarranno in carica gli attuali tre vicepresidenti e il segretario generale, Pasquale Russo, al quale il neopresidente ha espresso la propria stima.

«Conftrasporto - ha sottolineato Palenzona - è diventato un interlocutore fondamentale del governo, delle autorità comunitarie e del sistema economico sui temi della logistica e della mobilità. Continueremo su questa strada per favorire politiche utili al Paese e riallineare l'Italia nella competitività dei sistemi logistici europei».

«La figura del presidente Palenzona - ha dichiarato Paolo Uggè - risponde alla scelta di allargare sempre più la rappresentanza del mondo del trasporto e della logistica in seno a Confcommercio, e il recente ingresso nel sistema confederale di AssArmatori è la dimostrazione di quanto forte sia l'impegno per rafforzare l'unica rappresentanza dei trasporti esistente in Italia».



