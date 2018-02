22 febbraio 2018

Le nuove misure previste per il transito delle grandi navi nei canali di San Marco e della Giudecca a Venezia

Bozza dell'ordinanza predisposta dalla Capitaneria di Porto

Martedì la Capitaneria di Porto di Venezia ha diramato una bozza di provvedimento ordinativo relativo alle nuove misure per la mitigazione dei rischi connessi al transito delle cosiddette “grandi navi” lungo i canali lagunari-marittimi di San Marco e della Giudecca destinate ad entrare in vigore il 1° giugno 2018, specificando che entro venti giorni potranno essere presentate osservazioni e contributi che saranno presi in esame dall'apposito gruppo di lavoro costituito dalla Capitaneria.

La bozza del provvedimento - resa nota dallo Studio Legale Miatto-Seppi di Venezia - prevede che il passaggio lungo questi canali delle unità navali superiori alle 40.000 tonnellate di stazza lorda “sarà consentito solo ed esclusivamente ove queste rientrino nei limiti dimensionali espressi dai valori soglia del fattore tecnico-costruttivo denominato 'modulo d'armamento' (EN), di seguito specificati: EN ≤ 6.600 per il periodo temporale ricompreso tra il 1°.6.2018 ed il 31.3.2019; EN ≤ 6.300 dal 1°.4.2019 in poi. Il modulo d'armamento (EN) dovrà risultare espressamente dalla documentazione/certificazione tecnico-costruttiva dell'unità”.

Inoltre, “nell'espletamento del servizio di rimorchio delle navi superiori alle 40.000 GT, il rimorchiatore posizionato a poppavia dell'unità navale dovrà essere prioritariamente individuato tra i mezzi della flotta con potenza di tiro maggiore alle 35 tonnellate” e “il concessionario del servizio di rimorchio dovrà impiegare per i propri mezzi, durante l'attività svolta nei canali lagunari-marittimi, combustibile ad uso marittimo a basso tenore di zolfo”.

La bozza del provvedimento prevede inoltre che “le unità adibite a trasporto passeggeri superiori alle 40.000 GT saranno soggette - salvo condizioni meteo avverse - ai seguenti limiti di velocità: 8 nodi, dalle bocche di porto fino al forte di Sant'Andrea (in entrambe le direttrici di marcia); 6 nodi, per la navigazione dal forte di Sant'Andrea fino alla Stazione Marittima (sempre in entrambe le direttrici di marcia)”.

Infine si precisa che “rimangono invariate, in quanto compatibili, le misure di mitigazione in precedenza adottate dalla Capitaneria, tra cui: obbligo del secondo pilota a bordo per navi passeggeri superiori a 40.000 GT; obbligo del secondo rimorchiatore 'con cavo voltato' per navi maggiori di 40.000 GT; distanza tra unità di navigazione nella medesima direzione non inferiore a 0,7 miglia nautiche, ovvero non inferiore a 2,0 miglia nautiche per navi passeggeri superiori a 40.000 GT; intervallo di partenza dagli ormeggi delle navi passeggeri non inferiore a 15 minuti”.



