22 febbraio 2018

Nel 2017 l'operatore intermodale tedesco Kombiverkehr ha registrato un lieve calo del traffico

Crescita delle spedizioni nazionali e con i Paesi scandinavi. Flessione dell'attività sulla direttrice verso Svizzera e Italia

Lo scorso anno l'operatore intermodale tedesco Kombiverkehr ha movimentato 958mila spedizioni per via ferroviaria, traffico che conteggiato in termini di container teu trasportati è stato pari a 1,91 milioni di unità, con diminuzioni rispettivamente del -2,8% e del -3,0% sul 2016. La contrazione dell'attività è stata determinata dal calo del -4,1% delle spedizioni internazionali, che sono state pari a 751mila camion trasferiti dalla strada alla rotaia, mentre le spedizioni nazionali sono aumentate del +2,3% attestandosi a 208mila.

Kombiverkehr ha specificato che il traffico internazionale tra la Germania e i porti tedeschi del Mar Baltico di Kiel, Lubecca e Rostock, con l'inoltro dei carichi via traghetto da e per la Scandinavia e i Paesi baltici, è cresciuto del +3,3% a 79mila spedizioni, mentre la quota restante di traffico internazionale è diminuita del -4,9% a 672mila spedizioni. Hanno avuto un impatto particolarmente negativo sul risultato sia il traffico da e per la Svizzera sia le spedizioni Germania-Italia attraverso la Svizzera che è stato determinato dall'interruzione della linea ferroviaria tedesca della valle del Reno presso Rastatt nel periodo da metà agosto a inizio ottobre. Allo stesso tempo il traffico Germania-Italia via Brennero si è intensificato, tuttavia alcuni incidenti, l'adozione di misure per l'utilizzo dell'infrastruttura e i crescenti e prolungati controlli sui treni a Raubling e Rosenheim a causa del flusso di rifugiati, in particolare nella seconda metà del 2017, hanno causato difficoltà nel programmare servizi intermodali regolari.

«Fattori esterni - ha spiegato l'amministratore delegato della Kombiverkehr, Robert Breuhahn - hanno influenzato notevolmente un ulteriore miglioramento dell'offerta ferroviaria in particolare relativamente al traffico con l'Italia, che è il mercato più importante per la nostra azienda generando i volumi di traffico più consistenti. I nuovi treni ordinati e l'aumento della capacità programmato all'inizio dell'anno - ha sottolineato Breuhahn - chiaramente non si sono potuti offrire a causa della situazione operativa generale, che in ultimo ha condotto a sempre più critici problemi di risorse per le compagnie ferroviarie e i terminal. Anche se con queste limitazioni abbiamo ottenuto un incremento del +1,5% del traffico attraverso il Brennero - ha ha precisato - tuttavia la nostra crescita sulle direttrici internazionali è risultata contenuta pur in presenza di una forte domanda di offerta intermodale ambientalmente sostenibile da parte degli spedizionieri».

Kombiverkehr prevede un miglioramento del mercato nel 2018.





