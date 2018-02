22 febbraio 2018

Ok dell'AdSP dell'Adriatico Centrale alle richieste di concessione di Marina Dorica e Cantiere delle Marche

Interessano lo specchio acqueo davanti la banchina est del porto turistico di Ancona

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha accolto le richieste di concessione presentate dal porto turistico Marina Dorica e dal costruttore di yacht Cantiere delle Marche per lo specchio acqueo davanti la banchina est del porto turistico di Ancona.

La concessione a Cantiere delle Marche interesserà un'area di complessivi tremila metri quadrati comprensivo dello specchio acqueo. È previsto un investimento dell'azienda di 550mila euro per la costruzione di una banchina di larghezza di 40 metri, con profondità di 17 metri. La banchina potrà essere utilizzata per il completamento delle operazioni di allestimento degli yacht fino ad una lunghezza di 50 metri. È stato inoltre stabilito che i lavori per la realizzazione della banchina inizieranno a partire dal 1° ottobre in modo tale che il cantiere non interferisca con il periodo estivo di attività velica e diportistica. «Questa concessione, che ci permette di accedere direttamente al mare - ha sottolineato il presidente di Cantiere delle Marche, Gabriele Virgili - rafforza il nostro piano industriale e le nostre attività che, nei momenti di punta, occupa anche 300 persone, con ordini conclusi e firmati fino al 2020».

La concessione a Marina Dorica avrà una durata complessiva di sei anni, con il mantenimento di quattro pontili galleggianti, destinati all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nautico. Per i primi tre anni, lo specchio acqueo concesso sarà di 5.200 metri quadrati. Nel successivo triennio, a seguito del miglioramento funzionale di alcune aree già in concessione a Marina Dorica, la superficie sarà ridotta a 3.628 metri quadrati. A questa concessione, si aggiunge quella per un'ulteriore area richiesta da Marina Dorica, sempre per sei anni, per le attività strettamente legate alle pratiche sportive veliche, soprattutto giovanili, di una superficie di circa tremila metri quadrati.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail