23 febbraio 2018

RINA, partnership strategica con la tunisina Comete Engineering

L'azienda africana è stata fondata nel 1986 e ha circa 100 dipendenti

La italiana società di classificazione e certificazione RINA, attraverso la controllata RINA Consulting, ha stretto un accordo di partnership strategica con la tunisina Comete Engineering, società di ingegneria e di consulenza che opera in Tunisia e in Africa. L'azienda italiana ha specificato che la conclusione dell'intesa è contestuale all'uscita dal capitale di Comete Engineering del fondo Tuninvest Innovations della società di private equity Africinvest.

RINA ha spiegato che la partnership con Comete, che è stata fondata nel 1986 e conta circa 100 dipendenti, permetterà al gruppo italiano non solo di estendere il ventaglio dei servizi offerti, ma anche di ulteriormente rafforzare la propria presenza in Medio Oriente e in Africa, e, grazie alla maggiore penetrazione nel continente africano, i servizi ad alto valore aggiunto del RINA saranno esportati sul territorio.

«Questa alleanza - ha sottolineato il presidente e managing director del Gruppo Comete, Radhi Meddeb - ci permetterà di accedere al bagaglio di esperienze e di competenze di altissimo livello di una società leader a livello internazionale come il RINA. Inoltre, la nostra presenza in mercati tradizionali sarà rafforzata e potremo, così, esplorare nuove aree ad alto potenziale e puntare a progetti sempre più complessi».

Manifestando soddisfazione per l'intesa, il presidente e amministratore delegato del RINA, Ugo Salerno, ha evidenziato che questa alleanza «aumenta la presenza del RINA in un'area del pianeta ricca di opportunità, in particolare nelle regioni del Maghreb e in quella sub-sahariana. Gli standard e le risorse di Comete - ha aggiunto - sono di alto livello e siamo convinti che la natura complementare delle due società produrrà benefici per entrambe».



