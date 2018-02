26 febbraio 2018

Workshop di Assologistica Cultura e Formazione sulla logistica del prossimo futuro e della food delivery

Si terrà il 22 marzo a Milano

Il prossimo 22 marzo dalle ore 9.30 alle 13.00 a Milano, presso la sede di Assologistica, si terrà un workshop gratuito sul tema “Consumatori, logistici, produttori ed eCommerce: una nuova alleanza per il food delivery” che è organizzato da Assologistica Cultura e Formazione, il ramo formativo dell'Associazione Italiana Imprese di Logistica.

Anticipando il tema dell'incontro, Assologistica ha evidenziato che il mondo della logistica e del trasporto delle merci è in una fase di profondo cambiamento con un futuro - già dietro l'angolo - in cui i veicoli a guida autonoma gestiranno i trasporti di lungo raggio sulle autostrade verso gli hub locali in prossimità delle principali città. Lì, veicoli commerciali leggeri dedicati all'ultimo miglio prenderanno in carico la merce e la consegneranno ai clienti finali. L'associazione ha rilevato che, in questa prospettiva, la centralità del fattore professionale e umano si concentra quindi nel settore della logistica urbana, un mercato che - grazie all'esplosione dell'e-commerce e alla contestuale progressiva urbanizzazione dei territori - ha le potenzialità nei prossimi dieci anni, in Italia e non solo, per una crescita esponenziale.

Assologistica ha ricordato che le vendite dei prodotti acquistati on-line nell'ultimo anno in Italia sono cresciute quattro volte più rapidamente dei servizi (+28%). Si tratta quindi di un mercato sottoposto a pressioni molteplici da parte dei clienti (servizi sempre più tempestivi e flessibili, quasi individuali e personalizzati), da parte dei comuni (non più e non solo regole di accesso alle ZTL, ma più in generale regole di mobilità nelle aree urbana con l'obiettivo - concordato a livello europeo - di realizzare una logistica ad emissioni zero entro il 2030), da parte dei cittadini (più sostenibilità e minore ingombro visivo e rumore dei veicoli), da parte delle forze dell'ordine (tracciamento dei veicoli che trasportano merci pericolose per ridurre il rischio di attentati terroristici). Il tutto in un contesto assai dinamico e variabile per il settore dei trasporti e della mobilità in genere che prevede la possibilità di arrivare a una completa automazione del trasporto (guida autonoma, robotica, intelligenza artificiale, ecc.) e del magazzino (robotica, realtà aumentata, ecc.) entro il prossimo decennio.



Il workshop di Assologistica si propone di trattare queste tematiche con particolare attenzione al mondo dell'agroalimentare e del food in genere quale acceleratore di questi processi. L'evento è pubblico con obbligo di registrazione all'indirizzo http://culturaeformazione.assologistica.it/iscrizioni-seminari.html.



