27 febbraio 2018

Accordo MOL-FEIA per lo sfruttamento della Northern Sea Route e delle risorse energetiche della regione

L'intesa è volta anche a promuovere la rotta marittima per il collegamenti tra l'Asia e l'Europa

La società armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ha siglato un memorandum of understanding con la Far East Investment and Export Agency (FEIA), che fa capo al Ministero russo per lo Sviluppo dell'Estremo Oriente della Russia, con lo scopo di cooperare allo sviluppo delle rotte marittime artiche e del Far East russo.

Le parti hanno evidenziato che esistono abbondanti risorse energetiche nella zona artica, in particolare gas naturale, petrolio e carbone, ma che sinora le opportunità di sfruttamento di tali risorse sono state limitate a causa della carenza di opzioni di trasporto nell'Artico. Tuttavia, con la riduzione delle superfici ghiacciate nella zona artica e la pianificazione di collegamenti marittimi nella regione, il trasporto delle risorse energetiche naturali dell'Artico è diventato commercialmente fattibile.

MOL, in particolare, partecipa al progetto Yamal LNG che è il primo importante progetto mondiale nel settore dell'energia e prevede l'esportazione dei carichi attraverso la Northern Sea Route, con la prima nave gasiera rompighiaccio della compagnia giapponese che dovrebbe entrare in servizio alla fine del prossimo mese. Inoltre MOL ha avviato la stesura di uno studio di fattibilità per la costruzione di un terminal per il gas naturale liquefatto e di un complesso commerciale nell'area della Kamchatka in collaborazione con la PAO Novatek, il principale produttore indipendente di gas della Russia e il principale socio del progetto Yamal LNG.

Inoltre le parti hanno sottolineato che per i collegamenti tra l'Asia e l'Europa la Northern Sea Route è molto più breve della tradizionale rotta marittima che passa attraverso il canale di Suez.



