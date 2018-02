27 febbraio 2018

Terzo anno consecutivo di performance economiche record della Finnlines

Le nuove navi ro-ro che verranno prese in consegna a partire dal 2020 dal gruppo Grimaldi avranno una capacità record di 7.300 metri lineari

Finnlines, la compagnia di navigazione del gruppo armatoriale napoletano Grimaldi che opera servizi marittimi per passeggeri e veicoli nel Mar Baltico e nel Mare del Nord, ha archiviato il 2017 con ricavi pari a 536,3 milioni di euro, con un incremento del +13,2% sull'anno precedente. EBITDA e utile operativo sono cresciuti rispettivamente del +9,6% e del +15,3% attestandosi a 152,4 milioni e 94,0 milioni di euro. L'utile netto è ammontato al valore record di 82,7 milioni di euro (+21,5%), cifra che costituisce l'ultima di tre performance annuali record registrate consecutivamente dalla compagnia.

Lo scorso anno le navi di Finnlines hanno trasportato 619mila passeggeri (+3% circa), 709mila unità di carico (+13%), 147 auto escluse quelle al seguito dei passeggeri (+24%) e 1,3 milioni di tonnellate di altri carichi (-21%).

Nel solo quarto trimestre del 2017 la compagnia ha segnato un aumento del +17,1% dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2016, che sono saliti a 131,8 milioni di euro. L'EBITDA è stato pari a 31,9 milioni di euro (+38,6%) e l'EBIT a 17,3 milioni di euro (+71,9%). L'utile netto è stato di 14,9 milioni di euro (+104,5%).

Nel trimestre ottobre-dicembre dello scorso anno la flotta della compagnia ha trasportato circa 123mila passeggeri (+4%), 179mila unità di carico (+17%), 46mila auto (+24%) e 319mila tonnellate di altre merci (-25%).

Commentando i risultati della compagnia, Emanuele Grimaldi, presidente e amministratore delegato di Finnlines, ha ricordato che la società ha in atto un importante programma di ampliamento della propria flotta ed ha reso noto, confermando l'avvio del piano di costruzioni annunciato lo scorso settembre nell'ambito dell'evento XXI Euromed Convention From Land to Sea organizzato dallo stesso gruppo Grimaldi ( del 29 settembre 2017), che Finnlines ha siglato una lettera d'intenti per la costruzione di tre nuove navi ro-ro della capacità unitaria di 7.300 metri lineari, che saranno le unità di tale tipologia più grandi al mondo.

Il piano di costruzioni è relativo a dieci navi di classe GG5G (Grimaldi Green 5th Generation), di cui sei già fissate e quattro in opzione, che verranno prese in consegna a partire dal 2020. Le navi saranno lunghe 235 metri e larghe 34.



