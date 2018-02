28 febbraio 2018

Seaspan ha archiviato il 2017 con un utile netto di 175,2 milioni di dollari

I ricavi sono diminuiti del -5,3%

Seaspan Corporation, società che possiede una flotta di 112 navi portacontenitori (incluse quattro in costruzione che saranno prese in consegna entro fine anno), di cui 92 attualmente operative, navi che sono poste a noleggio presso altre compagnie, ha chiuso l'esercizio annuale 2017 con ricavi pari a 831,3 milioni di dollari, con un calo del -5,3% sul 2016. L'utile operativo è ammontato a 303,1 milioni di dollari, con un aumento del +4.079,9% rispetto a 7,3 milioni di dollari che è effetto essenzialmente della registrazione nell'esercizio 2016 di 285,2 milioni di dollari di riduzione del valore di 16 navi della flotta della capacità di carico unitaria inferiore a 5.000 teu nonché di minusvalenze su cessioni pari a 31,9 milioni di dollari. L'utile netto è risultato pari a 175,2 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -139,0 milioni di dollari nel 2016.

Nel solo quarto trimestre del 2017 Seaspan ha totalizzato ricavi pari a 214,4 milioni di dollari, in crescita del +0,6% sullo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è stato di 80,6 milioni di dollari rispetto ad un risultato operativo di -15,7 milioni di dollari nel trimestre ottobre-dicembre del 2016 quando erano stati registrati 82,4 milioni di dollari di riduzione del valore di sei navi di capacità inferiore a 5.000 teu e minusvalenze su cessioni pari a 15,4 milioni di dollari. L'utile netto è ammontato a 58,5 milioni di dollari (+3.960,5%).





