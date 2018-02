28 febbraio 2018

Convegno sulle “Innovazioni sostenibili per la logistica dell'agrifood”

Organizzato nell'ambito di Green Logistics Expo in collaborazione con Assologistica e l'Osservatorio Food Sustainability del Politecnico di Milano

Giovedì 8 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.00 nell'ambito di Green Logistics Expo, il nuovo Salone Internazionale della Logistica Sostenibile in programma a Padova dal 7 al 9 marzo presso i Padiglioni della Fiera, si svolgerà il convegno dal titolo “Innovazioni sostenibili per la logistica dell'agrifood: best practices a confronto”. L'appuntamento, che si terrà al Centro Congressi della Fiera di Padova, è stato organizzato in collaborazione con Assologistica e l'Osservatorio Food Sustainability del Politecnico di Milano.

All'incontro prenderanno parte importanti esponenti dell'industria alimentare ed esperti di politiche alimentari europee che porteranno le loro riflessioni ed esperienze per comprendere le opportunità e gli impatti che l'innovazione, in senso lato, potrà avere nell'ottica di una trasformazione sostenibile del sistema agroalimentare e su quali siano le migliori pratiche per accelerare questo processo.

Il convengo sarà preceduto dal workshop dell'Osservatorio Food Sustainability dal titolo “Le startup Agrifood: motore di innovazione per la sostenibilità” che si terrà nella mattinata di giovedì alle ore 10.30, durante il quale verranno presentati i risultati della ricerca: il contributo innovativo delle startup Agrifood e i nuovi modelli di business per la sostenibilità alimentare.



Programma

ore 14.45 Saluti di

RENZO SARTORI

Vice Presidente Assologistica e Presidente Number1

ALESSIA BARDUCA

Vice Presidente sezione Alimentari Confindustria Padova 15.00 Intervento

JEAN-FRANÇOIS DAHER

Segretario Generale Assologistica. 15.15 Intervento

INNOVARE NEL RETAIL:IL CASO EASYCOOP

MARCO DI FALCO

Direttore Operations, Digitail s.r.l. 15.30 Relazione di

ANDREA FOSSA Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Contract Logistics, Politecnico di Milano,

sul tema GREEN LOGISTICS COME REQUISITO DELL'AGRIFOOD DI QUALITÀ 16.00 BEST PRACTICES A CONFRONTO

LUCA FERNANDO RUINI

Vice Presidente Sicurezza, Ambiente & Energia del Gruppo Barilla

LUCA SAPORETTI

Supply Chain Director Gruppo Campari

ALBERTO FRAUSIN

CEO Carlsberg Italia. 16.45 Conclusioni

PAOLO DE CASTRO

Europarlamentare, Primo Vice Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo.

Modera

ANTONIO QUAGLIO

Giornalista de “IL SUSSIDIARIO”



